Rechter verantwoordt zich over afschieten herten na protestbrief Lisa (8)

"Als ergens te veel mensen zijn, ga je die toch ook niet doodschieten?" De 8-jarige Lisa Roos is er duidelijk over, ze vindt het zielig dat in de Oostvaardersplassen ruim 1800 edelherten worden afgeschoten. Welke rechter keurt zoiets goed?, vroeg ze zich af. Ze besloot het te vragen aan de rechtbank in Utrecht, in een brief. En die bleef niet onbeantwoord: een persrechter kwam vandaag hoogstpersoonlijk naar de klas van Lisa om uitleg te geven.

In de brief, gericht aan 'mevrouw de rechter', schrijft Lisa dat ze het niet leuk vindt dat er "zoveel hertjes moeten worden gedood". "Ik ben het er niet mee eens, maar ik heb wel een oplossing", schrijft ze. "De hertjes kunnen worden verplaatst naar een andere plek waar ze het ook goed hebben." De brief is ondertekend door meerdere klasgenootjes.

Bij de rechtbank waren ze verrast. "We vonden het een heel mooie brief", vertelt persrechter Koen de Meulder aan RTV Utrecht. "Ze heeft goed uitgelegd dat ze het afschieten van de herten geen goede oplossing vindt. Dat zien we niet dagelijks: een meisje van deze leeftijd dat een brief stuurt aan de rechter. Daarom besloten we naar de school toe te gaan om uitleg te geven over wat er is gebeurd."

Veel vragen

Lisa en haar klasgenoten maken het de persrechter tijdens zijn bezoek aan de klas niet gemakkelijk, want waarom kunnen de herten eigenlijk niet worden verplaatst naar een ander natuurgebied? En waarom maken we niet een extra stuk land op zee om de herten op te laten wonen? Lisa: "Ik vind het zielig dat de hertjes worden doodgeschoten. Als we langer hadden nagedacht, dan was er uiteindelijk een betere oplossing gekomen."

Toch legt de persrechter uit dat de werkelijkheid soms moeilijk is. "Ik heb geprobeerd duidelijk te maken wat de rol is van de rechter in deze zaak. En dat de rechter niet zelf de beslissing heeft genomen om de herten af te schieten. De rechter heeft enkel beoordeeld of het plan van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland door de beugel kan", zegt hij.

'Het blijft erg zielig'

Lisa vindt het "heel bijzonder" dat een rechter naar haar school is gekomen om antwoord te geven op haar brief. "Al vond ik het in het begin wel erg spannend. Want dit maak je niet elke dag mee." Toch is ze na de discussie met de rechter een beetje teleurgesteld: "Nu ik weet waarom ze dit doen, snap ik het wel, maar het blijft heel erg zielig."