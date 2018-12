Hennepkwekerij ontdekt onder podium dorpshuis; kerstdiner geannuleerd

Het kerstdiner dat vanavond gepland stond in Krabbendijke gaat niet door. Het was de bedoeling dat er voor zeventig eenzame mensen gekookt zou worden in dorpshuis de Meiboom. Maar onder het podium van het dorpshuis werd vanochtend een hennepkwekerij gevonden met meer dan 400 planten.

De kok en een vrijwilliger kwamen vanmiddag kijken nadat ze berichten hadden gehoord over de hennepkwekerij. "Ik stond op het punt de ingrediƫnten te kopen voor het diner, maar dat hoeft nu niet meer," vertelde de kok. Hij zei niets te hebben geroken, de keren dat ze hier eerder diners verzorgden. "En ik zou het toch moeten ruiken, want ik heb er een neus voor", zegt hij lachend.

Kerkdienst boven kwekerij

Ook een plaatselijke dominee kwam even kijken en vond het verbijsterend. "Ik leid hier elke zondag een dienst in de zaal en zowel ik als de kerkgangers hebben nooit wat geroken." Ook een lid van de plaatselijke biljartvereniging zegt nooit een henneplucht te hebben geroken.

Ondertussen zijn enkele cabaretiers op Twitter met elkaar in gesprek over de ontdekking in het dorpshuis. De Zeeuwse Katinka Polderman grapt dat cabaret niet meer mocht in Kabbendijke en dat er "blijkbaar een nieuwe bron van inkomsten is gevonden". Claudia de Breij meldt dat ze verbaasd is en dat ze er vaak heeft opgetreden.