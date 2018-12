Taakstraffen geëist tegen mannen vanwege anti-homo-folder

Het OM eist taakstraffen van 40 uur tegen drie mannen wegens het verspreiden van teksten die voor homoseksuelen beledigend zijn. De drie worden verdacht van groepsbelediging, het aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van dat gedachtengoed.

De mannen schreven de teksten in een folder met teksten uit de Bijbel, de Thora en de Koran. Die folders stopten ze in oktober 2016 in brievenbussen in Amsterdam-West en Amsterdam-Nieuw-West. Er stond onder meer in dat homoseksualiteit volgens de heilige boeken van moslims, christenen en joden verboden is. Verder werd beweerd dat veel homoseksuele ouders kinderen misbruiken. Vanwege de voor homoseksuelen beledigende teksten deed een aantal mensen aangifte.

De verdachten konden worden aangehouden dankzij camerabeelden. Het zijn een man uit Rotterdam (toen 39 jaar) en twee mannen uit Den Haag (29). Ze hebben alle drie bekend dat ze de folder hebben gemaakt en verspreid.

Adoptie

De drie verklaarden dat ze aandacht wilden vragen voor een familie in Engeland wiens kinderen uit huis werden geplaatst en vervolgens werden geadopteerd door een homoseksueel stel. Het OM noemt dat 'nauwelijks voorstelbaar' en vindt dat misbruik is gemaakt van die zaak, om anti-homo-sentimenten te verspreiden. Een van de verdachten heeft verklaard dat Amsterdam als verspreidingsgebied voor de folder is gekozen omdat Amsterdam de onofficiële homohoofdstad van Nederland of zelfs Europa zou zijn.

Omdat de teksten niet in de context van een maatschappelijk debat zijn gedaan, en ook niet kunnen worden geïnterpreteerd als een geloofsopvatting of een artistieke uiting, zijn het strafbare feiten, vindt het OM. Uit het dossier blijkt bovendien dat de drie verdachten nog steeds achter de inhoud van de folder staan.

Uitsluiting

De officier legde er in haar requisitoir de nadruk op dat homoseksuele mannen in de folder worden weggezet als een groep die geen kinderen zou mogen en kunnen opvoeden omdat ze kinderen zouden misbruiken. De verspreiding van dergelijke stellingen maakt dat homo's zouden kunnen worden uitgesloten van deelname aan onze samenleving op grond van onwaarheden. "En dat mag in een democratische rechtsstaat nooit gebeuren."