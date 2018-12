Gerbrands voelde zich alleen en niet gesteund in PVV-fractie

PVV-Kamerlid Karen Gerbrands stapt op omdat ze zich niet meer thuis voelt in haar fractie. Dat blijkt uit haar afscheidsbrief, die Kamervoorzitter Arib heeft voorgelezen in de Tweede Kamer. Ze was zelf niet aanwezig. Gisteren was al bekend geworden dat ze stopt.

In de brief verwijst Gerbrands naar het afgelopen jaar, dat voor haar verschrikkelijk is geweest. Haar vriendin Willie Dille, oud-Kamerlid en net als Gerbrands gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag, pleegde zelfmoord. Dille had kort daarvoor geclaimd dat ze was verkracht door een groep moslims.

Door die gebeurtenissen was Gerbrands erg aangedaan. "Dan verwacht je een warme deken van de fractie om je heen. Maar de kille waarheid is: ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld", schrijft ze. Slechts een enkeling bood haar een beetje steun.