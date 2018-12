Duizenden studenten in Albanië op de been voor lager collegegeld

Al zeven dagen protesteert in Albanië een grote menigte studenten voor het ministerie van Onderwijs. Ze eisen lagere studiekosten, beter onderwijs en meer inspraak. Het collegegeld ligt nu tussen de 160 en 2500 euro in Albanië, waar een gemiddeld maandsalaris 350 euro is.

De demonstratie vandaag was de grootste actie tot nu toe. Inwoners van Tirana toonden zich solidair met de studenten en deelden voedsel uit.

De studenten hebben een oproep van de premier tot dialoog geweigerd. Ze stoppen naar eigen zeggen niet totdat alle eisen zijn ingewilligd. Sommigen dreigen zelfs met een hongerstaking als de regering niet toegeeft.

Studenten en sympathisanten zingen liederen, scanderen leuzen en zwaaien met vlaggen: