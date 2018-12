Oude ID-kaart Poetin gevonden in Stasi-archieven

In de archieven van de Oost-Duitse inlichtingendienst Stasi is bij toeval een identiteitsbewijs van de Russische president Poetin gevonden, melden Duitse media. De kaart stamt uit de periode dat Poetin in dienst was bij de Russische geheime dienst, de KGB.

De nu 66-jarige president was in de jaren 80 gestationeerd in de communistische Oost-Duitse republiek, de DDR. Hij bracht een paar jaar door in Dresden. Het identiteitsbewijs dat is gevonden, werd uitgegeven in 1985 en was geldig tot eind 1989.

Met de kaart kon Poetin de afdelingen van de Stasi binnenlopen zonder uitgebreid te worden gecontroleerd. Dat betekent echter niet automatisch dat hij ook voor de Oost-Duitse dienst heeft gewerkt, zegt Konrad Felber van het instituut dat de archieven beheert tegen Der Spiegel.

'Klein wonder'

De KGB en Stasi werkten in de jaren 80 nauw samen en wisselden mogelijk ook identiteitsbewijzen van agenten uit, zegt Poetins woordvoerder Dimitri Peskov tegen het Russische persbureau TASS. Hij wilde geen verdere uitleg geven.

Felber noemt de vondst een "klein wonder". "Poetins naam stond niet in de bestanden met alle identiteitsbewijzen die zijn afgegeven aan Sovjet-militairen", vertelt hij. Het document lag jarenlang onopgemerkt in het archief.

'Moskou is stil'

Tijdens zijn periode in Dresden, maakte Poetin onder meer mee hoe een menigte zich rond het kantoor van de KGB verzamelde en dreigde het gebouw te bestormen. Dat gebeurde op 5 december 1989, een paar weken na de val van de Berlijnse Muur.

Poetin belde daarop met het hoofdkwartier in Rusland en vroeg om versterking. Hij kreeg te horen dat hij nergens op hoefde te rekenen. "Moskou is stil", was het antwoord. Poetin zou vervolgens de demonstranten zelf hebben teruggedrongen door met vuurwapens te dreigen.

Nadat de vestiging van de KGB in de DDR was opgedoekt, keerde Poetin terug naar Rusland.