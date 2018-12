Zorgen over gebrek aan communicatie bij brand kerncentrale Lingen

Politieke partijen in Drenthe, Overijssel en de Tweede Kamer willen opheldering over een brand die afgelopen donderdag woedde bij de kerncentrale in het Duitse Lingen.

De brand was niet in de kerncentrale zelf, maar ongeveer een kilometer verderop in een laboratorium. De Veiligheidsregio Twente laat weten dat het ging om een nucleair gedeelte van het laboratorium, maar zegt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest. Bij metingen tijdens en na de brand werd geen verhoogde radioactiviteit gemeten.

De brand veroorzaakte veel onrust in Twente en Drenthe. Op sociale media klaagden mensen dat er weinig over de brand gecommuniceerd werd. Veiligheidsregio Twente liet weten afhankelijk te zijn van Duitse collega's, die pas contact opnamen nadat de brand was geblust. "De Duitse autoriteiten zagen op basis van dit incident geen noodzaak om ons te informeren."

Jodiumtabletten

De SP in de provincie Drenthe heeft naar aanleiding van de kwestie vragen gesteld. "We vragen ons af wat er precies is gebeurd", zegt Alie Dekker van de partij tegen RTV Drenthe. "En of de Duitse autoriteiten de Nederlandse wel conform afspraken ingelicht hebben." Zij wijst erop dat mensen moeten weten of er een gevaar is voor de gezondheid, omdat ze dan jodiumtabletten kunnen nemen.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks in Overijssel zegt tegen RTV Oost dat hij geschrokken is. Hij wil dat de commissaris van de koning contact opneemt met de Duitse collega's om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand was.

Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de brand. Het CDA vraagt of de Nederlandse overheid op de hoogte was van de omstandigheden bij de brand en of het niet verstandig was om als Nederlandse overheid meer te communiceren. Ook het CDA wil dat er contact wordt opgenomen met Duitsland om de communicatie over het incident te evalueren.