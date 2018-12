Terror-apen in New Delhi: 'Ze grissen zelfs je mobiel uit je handen'

De overlast van resusapen in Indiase steden heeft een lange geschiedenis. De dieren zijn vaak verdreven uit hun natuurlijke habitat vanwege de explosieve stedengroei en gingen daarom in de bebouwde kom op zoek naar voedsel.

In New Delhi, waar naar schatting ruim 400.000 resusapen leven, hebben de dieren een beschermde status. Wel is op verschillende manieren geprobeerd om de dieren uit de stad te verdrijven. Tijdens een bezoek van de Amerikaanse president Obama werden mannen met bezemstelen en katapulten ingezet.

Apenverjagers vermomd als... apen

Een paar jaar geleden werden langoeren naar de buurten met de meeste overlast gebracht. Dat zijn grotere apen waar de resusapen bang voor zijn. Dat hielp even, maar de langoeren moesten weg toen het illegaal werd om die apen in gevangenschap te houden. Daarna huurden de autoriteiten veertig apenverjagers in die zich vermomden als langoeren. Dat had ook effect, maar niet genoeg.

Dierenrechtenactivisten denken dat er sowieso een simpeler oplossing is: de apen niet meer voeren. "Als je ze voert, raken ze in de war en verwachten ze dat ze altijd gevoerd worden", zegt Kartik Satyanarayan van Wildlife SOS. "Je moet ook geen afval op de grond gooien. Als je ze afval en voedsel geeft, krijgen de apen het verkeerde signaal."