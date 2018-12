Lek bij Bio Energie Centrale in Harderwijk

Op het terrein van Bio Energie Centrale in Harderwijk is vanmiddag lekkage ontstaan. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het lek ontstaan in een vergistingstank met mest.

Hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. Medewerkers van het waterschap proberen de vrijgekomen mest in te dammen met zand. Doordat er mest in de omgeving terecht is gekomen, hangt er een sterke gaslucht. De wind staat in de richting van Harderwijk. Inwoners kunnen daardoor last hebben van stank en hun wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, schrijft Omroep Gelderland.

In de centrale wordt biologisch afval omzet in biogas. Het gas dat bij de vergisting vrijkomt wordt geleverd aan het aardgasnet. De bio-energiecentrale staat op het terrein van de waterzuivering en is eigendom van het Waterschap Vallei en Veluwe.