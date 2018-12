Twintig jaar cel voor doden Milica van Doorn

De rechtbank in Alkmaar heeft de 47-jarige Hüseyin A. uit Zaandam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor het doden van zijn plaatsgenoot Milica van Doorn uit Zaandam. Dat is net zoveel als de eis van het OM.

Het 19-jarige slachtoffer werd in juni 1992 dood gevonden in een vijver in haar woonplaats. Ze was verkracht en gedood. Op haar lichaam werden dna-sporen aangetroffen, maar die leidden toen nog niet naar de dader.

Pas vorig jaar kon worden vastgesteld dat de dader van Turkse afkomst was. Daarom benaderde de politie 133 mannen voor het afstaan van dna. Zij woonden in 1992 allemaal in de wijk in Zaandam waar Milica werd gevonden.

Broer A. stond dna af

Bijna alle mannen wilden meewerken. Onder de paar die dat niet wilden, was de nu veroordeelde man. Hij kon worden gepakt omdat zijn broer wel vrijwillig dna had afgestaan.

"Milica moet in de laatste momenten van haar leven ongelooflijk bang zijn geweest en pijn hebben gehad", zei de rechter.

Hüseyin A. is veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag; doodslag om verkrachting te verhullen. Voor de verkrachting zelf is hij niet veroordeeld, omdat dat delict is verjaard.

De 47-jarige dader was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij was wel naar de rechtbank gebracht, maar besloot uiteindelijk daar in de cel te blijven.