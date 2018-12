Veel kritiek op acteur Nasrdin Dchar vanwege foto met kerstboom

nasrdin_dchar

Kerstboom Ik ben moslim. Ik geloof in God. Ik geloof dat de profeet Mohammed (vzmh) zijn boodschapper is. Ik vast. Ik geef aalmoes. Ik hoop weer eens te beginnen met bidden. En inshallah ga ik ook ooit nog eens naar mekka. ik respecteer mijn medemens. Ik ben fatsoenlijk. Ik heb mijn ouders op een voetstuk. Ik hou van mijn familie. Ik kan niet tegen onrecht. Ik neem het op voor de ander. Ik rook niet. Ik drink niet. Ik probeer een goed mens te zijn. Gisteren was ik in mijn Djelebba bezig met het versieren van de kerstboom. En toen ik daar bewust over na ging denken, zag ik daar de schoonheid wel van in. Want wat ik zag, was hoe verschillende werelden samen smolten tot één. Dat is namelijk mijn gezin. Marokkaans, Nederlands, Indonesisch, Islamitisch, westers. Alles in één. En hamdoelilah gaat het goed. En genieten we als gezin van elkaar en leren we van elkaar. Dat zag ik allemaal in dat ene moment. En ik vond het mooi om dat vast te leggen en er iets over te schrijven. Ja, ik heb van kleins af aan ook een liefde voor de kerstperiode. De liedjes, de films, het kerststukje, de kaarsen, de kerstboom, de gezelligheid, het samen zijn met familie en vrienden, buiten de kou, binnen de warmte. En ja, ik neem al jaren tijdens deze periode een kerstboom. Want voor mij staat het los van religie. Omdat ik nou eenmaal een andere religie belijd. Gisteren postte ik dus die foto met die tekst. En, tot op dit moment snap ik de ophef niet. Blijkbaar heb ik in de ogen van veel mensen zo iets ergs gedaan dat ze het nodig vonden om mij tot op het bot te beledigen. En niet alleen mij, maar ook mijn ouders. Ze vonden het nodig om mij de les te lezen, om van mij te walgen en om mij te verafschuwen. En dat allemaal om een dennenboom met versiering en lichtjes. Voor al die mensen die op deze manier gereageerd hebben en zichzelf ‘moslim’ noemen: Allah hoort en ziet alles. Voor alle mensen die mij op een respectvolle manier bekritiseerd hebben of advies hebben gegeven: dank je wel! Voor alle mensen die gelukkig ook de schoonheid in die post zien: ook bedankt!! ❤️