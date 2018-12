Gletsjers aan oostkant van Zuidpool krimpen nu ook

Ook gletsjers aan de oostkant van Antarctica verliezen nu meer ijs dan er aangroeit. Dat hebben onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA met onder meer satellietbeelden vastgesteld.

Dat de veel grotere gletsjers aan de westkant van de Zuidpool smelten was al langer bekend. Die aan de oostkant leken grotendeels buiten schot te blijven. Een uitzondering was de Totten-gletsjer, de grootste gletsjer in dat gebied.