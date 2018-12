Minder verkeersclaims, maar meer schadelast

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is vorig jaar met 18 procent gedaald. De schadelast is echter wel gestegen en bedroeg 2,6 miljard euro. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat bekendgemaakt.

In 2017 waren er 741.000 schadeclaims, een jaar eerder waren dat er 906.000. De afname komt volgens de verzekeraars deels door de steeds slimmere technologie in auto's, waardoor er minder parkeerschade is.

Verder was het weer in 2017 relatief rustig. "We weten uit ervaring dat noodweer, zoals extreme neerslag en hagel, leidt tot meer aanrijdingen", zegt directeur Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Letselschade

Wel zagen de verzekeraars tussen 2014 en 2017 de schadelast sterk toenemen met 25 procent. Letselschade is volgens Weurding "de stuwende kracht achter deze stijging". Afleiding achter het stuur blijft een belangrijke oorzaak van veel ongelukken, zegt hij. Ook neemt de diversiteit aan voertuigen op de weg sterk toe, terwijl veel wegen daar onvoldoende op zijn ingericht.

Het Verbond van Verzekeraars steunt de plannen van minister Van Nieuwenhuizen om de verkeersveiligheid te vergroten, maar vindt wel dat er haast moet worden gemaakt en dat er voldoende financiƫle middelen beschikbaar moeten zijn om de plannen te realiseren.