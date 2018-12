Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

Meisjes presteren vaker beter dan hun schooladvies dan jongens. De tendens geldt op alle middelbareschoolniveaus: van vmbo tot en met vwo, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorig jaar zat 16 procent van de meisjes in de derde klas van de middelbare school op een hoger schoolniveau dan het advies dat ze op de basisschool hadden gekregen. Bij jongens was dat 10 procent.

Omgekeerd is het ook zo dat jongens vaker dan meisjes op een lager niveau terechtkomen. 14 procent van de jongens in de derde klas zat vorig jaar op een lager schooltype dan de basisschool drie jaar eerder had geadviseerd, tegen 9 procent van de meisjes.

Het CBS keek alleen naar leerlingen die in de drie tussenliggende jaren niet zijn blijven zitten.

Motivatie

Een verklaring voor het feit dat meisjes vaker dan jongens uitstijgen boven hun basisschooladvies, geeft het CBS niet. Onderzoekers wijzen er wel op dat meisjes over het algemeen makkelijker omgaan met de overgang naar de middelbare school.

Bekend is dat meisjes op die leeftijd verder in hun neuropsychologische ontwikkeling zijn dan jongens. Ze hebben daardoor meer motivatie en besteden meer tijd aan huiswerk.