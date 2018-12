Koolmonoxidevergiftiging Maastricht: gezin met kinderen naar ziekenhuis

Een gezin uit Maastricht is onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging in hun woning. De twee volwassenen en drie kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging is nog niet bekend. De brandweer meldt dat de gezinsleden nog in het ziekenhuis zijn. Hun toestand is stabiel.

De koolmonoxidevergiftiging was in de straat In de Eyckeroed, in het zuidoosten van Maastricht. Nadat de woning was geventileerd, is de politie begonnen aan het onderzoek naar de oorzaak.