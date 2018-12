Kruising in Utrecht aangepast na dodelijk ongeluk met camper

Onveilig en onoverzichtelijk

Op 20 oktober botsten een camper en een tram op de kruising van de Weg der Verenigde Naties en de Overste Den Oudenlaan. De 41-jarige Belgische bestuurder van de camper overleefde dat niet. Zijn vriendin brak een been, hun kind raakte lichtgewond. Het gezin was onderweg naar de Jaarbeurs.

Omwonenden en weggebruikers klagen al langer dat de kruising onveilig en onoverzichtelijk is. De gemeente plaatste eerder dit jaar borden die aangeven dat automobilisten niet mogen afslaan vanwege de tram, maar toch gebeurt dat nog altijd. Omwonenden zeggen vrijwel dagelijks (bijna-)ongelukken te zien.

Het dodelijke ongeluk met de camper was voor de provincie en gemeente aanleiding om te onderzoeken hoe de kruising veiliger kan. De vandaag aangekondigde maatregelen zijn daar de uitkomst van. RTV Utrecht meldt dat het gaat om tijdelijke maatregelen omdat er bouwplannen zijn in het gebied. Er wordt daarom later gekeken naar permanente maatregelen.