Dit gebeurt er met de afgeschoten edelherten uit de Oostvaardersplassen

De schedels en geweien van herten zijn populair bij binnenhuisarchitecten. Je hoeft maar een woonblad open te slaan of op Pinterest te kijken en je komt ze tegen.

Veel jagers nemen de schedel met het gewei mee als trofee. In de Oostvaardersplassen niet: daar komen de herten met de kop bij de poelier terecht. In veel gevallen zal dat zonder gewei zijn, omdat er vooral hinden worden geschoten. Daar zijn er het meest van.

Veel van de koppen (met of zonder gewei) belanden dus in woonwinkels. Maar geweien zijn ook geliefd bij hondenbezitters. Een gewei is hard en ruw. Daardoor gaan het vaak langer mee dan een bot en werkt het goed tegen tandsteen.

Hertenbiefstuk en stoofvlees

Verreweg het populairste van het hert is het vlees. Dat komt via lokale poeliers bij ons thuis of in restaurants terecht. Het meest gewilde (en duurste) stuk is de rug. Dat is het zachtste deel van de hert en hoeft maar even aangebakken te worden. Een ander mals deel is de achterbout. Ook die kan bijna rood worden geserveerd.

Populair, vooral omdat het wat goedkoper is, is hertenstoofvlees. Meestal komt dat van de taaiere stukken van het hert, die door het lang te stoven mals worden.

Bouillon

Als de grootste stukken vlees van het hert zijn gesneden, blijven de poten en het karkas over. Die zijn maar kort houdbaar, dus worden ze vaak in kleine stukken verdeeld en ingevroren.

Aan de poten en het karkas zitten nog kleine stukken vlees. Daarom worden de mooie delen in de horeca gebruikt om er bouillon van te trekken. De wat minder mooie delen dienen vaak als bot voor honden.

De rest van de botten worden verwerkt. De botten worden dan gemalen en de bacteriën erin worden gedood. Wat er overblijft, is diermeel.