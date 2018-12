'Sky is the limit' bij extravagante bruiloft Indiaas miljardairskoppel

Ongeacht je inkomen is een groot huwelijksfeest de standaard in India. Een trouwerij duurt vaak meerdere dagen. Voor elke specifieke ceremonie zijn speciale, kleurrijke kleren. Vrouwelijke gasten laten hun handen beschilderen met henna.

"Een bruiloft is heel belangrijk; arme mensen sluiten er vaak een lening voor af", zegt André. "Je wil niet dat de gasten gaan roddelen dat je goedkoop bent. Zeker als iedereen weet dat je het kunt betalen."

Het is gebruikelijk dat de familie van de bruid de accommodatie van de gasten betaalt. Dat zal in dit geval flink wat gekost hebben, want er zijn tientallen chartervluchten vol gasten vanuit de hele wereld geland in Udaipur. De kosten van het feest zijn niet bekendgemaakt.

Steeds meer miljardairs

Ondanks dat er tientallen miljoenen mensen in India onder de armoedegrens leven, stijgt de welvaart snel. India telt inmiddels 119 miljardairs, volgens Forbes. Het is op China (2) en de VS (1) na het land met de meeste miljardairs.

Door de groeiende groep superrijken komt de lat voor extravagante huwelijken steeds hoger te liggen. "Er zijn speciale beurzen voor", zegt André. "De Sky is the limit wat je daar allemaal kunt kopen aan diamanten en goud."