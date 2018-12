Utrecht breekt met ongeschreven regel: nieuwe woontoren hoger dan Dom

De gemeente Utrecht heeft plannen gepresenteerd voor de bouw van drie woontorens. Saillant detail, een van de torens is 140 meter hoog en daarmee hoger dan de Domtoren. In Utrecht bestaat een ongeschreven regel dat gebouwen niet hoger mogen zijn dan de karakteristieke toren van 112 meter.

Met het nieuwe project breekt de gemeente dus met deze regel. Wethouder Klaas Verschuure zei bij de presentatie van de plannen: "We realiseren ons allemaal dat als we iets bouwen dat hoger is dan de Domtoren, dat het dan ook echt iets bijzonders moet worden."