PostNL gaat niet in op cao-ultimatum FNV

Er is nog geen cao-akkoord voor PostNL-medewerkers. Vakbond FNV had een ultimatum gesteld dat om 12.00 uur afliep. Maar PostNL gaat er niet op in. FNV bereidt nu acties voor.

"Het ultimatum is onverstandig en onbegrijpelijk", stelt een woordvoerder van de postdienst tegenover de NOS. "We zijn nog geen maand geleden begonnen met praten. Er liggen meer dan 20 onderwerpen op tafel."

FNV vond dat niet snel genoeg gaan. "PostNL schuift de echte onderhandelingen zo lang mogelijk voor zich uit, zodat eventuele acties niet in de drukke decembermaand plaatsvinden", zegt Ger Delij.

FNV alleen

De FNV wil nu acties voeren, maar de bond staat daarin alleen. De drie andere vakbonden, CNV, BVPP en VHP2, stellen in een gezamenlijke brief dat het te vroeg is voor acties. "We hebben nog geen 5 uren met elkaar onderhandeld", zegt Patrick Fey van CNV Publieke Diensten.

Acties negatief uitpakken

Bovendien zouden acties op dit moment juist negatief voor werknemers uitpakken. "Het is de drukste tijd van het jaar voor PostNL", zegt Joost Bol, bestuurder bij BVPP. "Als je nu gaat actievoeren, gaat het klachten regenen en dat gaat PostNL klanten kosten en uiteindelijk verliezen mensen dan hun banen."

Maar op een punt geeft BVPP FNV wel gelijk: "Het gaat wel erg langzaam. De cao loopt 1 januari af. Wij willen ook graag een cao voor die tijd, maar niet ten koste van alles."

Woensdag

Woensdag praat het postbedrijf met de drie vakbonden verder over de cao. "We verzoeken FNV af te zien van acties en woensdag ook aan de onderhandelingstafel aan te schuiven."

De bonden praten sinds november met PostNL over een nieuwe cao die 1 januari moet ingaan. FNV eiste in hun ultimatum onder meer 5 procent loonsverhoging en een gelijke beloning voor uitzendkrachten en medewerkers met een contract.

De kans dat er voor 1 januari een nieuwe cao op tafel ligt is klein, zeggen bonden tegen de NOS.