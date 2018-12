Een man uit Polen die gisteren zwaar onderkoeld werd gevonden in een tent in de uiterwaarden in Hoenzadriel, is overleden. Volgens de politie is hij, vermoedelijk in zijn slaap, verrast door overvloedige regenval en het stijgende waterpeil.

De man bivakkeerde volgens Omroep Gelderland al enige tijd in het tentje. Mensen in de omgeving hielden hem al een tijdje in de gaten en brachten hem soms eten.

De politie heeft het onderzoek naar de dood van de man afgerond.