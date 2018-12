Woonwagenbewoners doen aangifte tegen burgemeesters

De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners en een aantal organisaties doen aangifte tegen de regioburgemeesters van Limburg, Brabant en Zeeland en de commissaris van de koning in Noord-Brabant.

De burgemeesters hebben bezwaar tegen het nieuwe woonwagenbeleid van minister Ollongren. Veel gemeenten voerden een zogenoemd 'uitsterfbeleid' als het ging om plekken voor de woonwagens, maar het College voor de Rechten van de Mens en de Ombudsman bepaalden dat dit in strijd is met de wet. De culturele identiteit van woonwagenbewoners werd volgens hen te weinig erkend.

Volgens het nieuwe beleid, dat deze zomer is aangekondigd, moeten gemeenten meer ruimte bieden aan de woonwagenbewoners. De burgemeesters zeggen dat ze zich zorgen maken omdat het beleid niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Ze verwijzen naar de criminaliteit die op de woonwagenkampen zou heersen.

Kwaad daglicht

De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zegt zich niet kunnen vinden in het beeld dat door de burgemeesters wordt geschetst en vindt dat er wordt gegeneraliseerd. Volgens de vereniging is er sprake van polarisatie, racisme en discriminatie. "Criminaliteit moet per individu worden gestopt en aangepakt met de huidige instanties. We kunnen niet langer toestaan dat de gehele gemeenschap van praktisch het gehele zuiden van de Nederlandse Woonwagengemeenschap in een kwaad daglicht wordt gesteld."

De vereniging overhandigt vanochtend een brief aan minister Ollongren met daarin de bezwaren en de aankondiging van de aangifte. De minister is in Utrecht aanwezig om de prijs uit te reiken voor de MensenrechtenMens 2018, een nieuwe onderscheiding van het College voor de Rechten van de Mens.