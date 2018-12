Lerares aangeklaagd voor afknippen haar van leerling

Een lerares in de Verenigde Staten wordt aangeklaagd omdat ze op een middelbare school in Californië een paar lokken haar heeft afgeknipt van een leerling. Ze is ook ontslagen.

De 52-jarige natuurkundelerares riep een jongen naar voren en knipte een paar lokken van zijn haar af, die ze achter zich neergooide. Terwijl ze dat deed, zong ze luidkeels een vreemde versie van het Amerikaanse volkslied Star Spangled Banner.

Vervolgens riep ze zwaaiend met de schaar een paar keer "volgende" en liep daarna dreigend op een meisje af. Alle leerlingen vluchtten het lokaal uit. Een van hen had het voorval gefilmd met een telefoon en plaatste het filmpje op Reddit.

Gestrest

Het is niet duidelijk waarom de vrouw tot haar daad kwam. Haar man zegt tegen Amerikaanse media dat ze waarschijnlijk zwaar gestrest was en "flipte".

De docente is aangeklaagd voor onder meer kindermishandeling en kan daarvoor 3,5 jaar gevangenisstraf krijgen. De vrouw zegt dat ze onschuldig is. Ze is inmiddels vrij op borgtocht.