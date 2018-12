Britse politie veilt peperdure schoenencollectie van jonge crimineel

De politie in het Britse Gloucestershire gaat de schoenen van een veroordeeld bendelid veilen. De 22-jarige crimineel beschikte over een collectie met een waarde van zo'n 20.000 pond (22.000 euro), met 55 paar schoenen van dure merken als Gucci, Louis Vuitton en Jimmy Choo.

Met de actie wil de politie uit de regio in zuidwest-Engeland andere jonge misdadigers een lesje leren, zo schrijft het korps in een verklaring. "We willen mensen aanpakken die een luxeleventje leiden met crimineel geld", zegt een rechercheur.

De schoenencollectie van dit bendelid werd onlangs in beslag genomen. De man zelf al sinds april vast. Hij werd tot zes jaar cel veroordeeld omdat hij op een auto had geschoten, vermoedelijk in verband met een ruzie tussen drugsbendes.

'Geld voor goed doel'

Omdat de schoenen van de man worden gezien als crimineel bezit, heeft de politie ze in beslag genomen. De veroordeelde stemde er vorige maand bij een zitting mee in om zijn collectie af te staan.

Daardoor mag de politie de sneakers nu verkopen. Met de veiling hoopt het korps in Gloucestershire geld op te halen voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit in de regio.

In Groot-Brittanniƫ zijn vaker van dit soort veilingen. In februari werd meer dan 100.000 pond opgehaald met de verkoop van spullen van een echtpaar dat in Schotland wordt beschuldigd van fraude. Er gingen onder meer een designer-tas, een Mercedes Benz en een Rolex onder de hamer.

Het bendelid dat nu zijn schoenen dreigt kwijt te raken, hoeft na zijn vrijlating overigens niet op sokken over straat. Hij mocht van de politie zijn Nike-schoenen van onder de 100 euro houden.