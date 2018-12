Saudi-Arabië levert geen verdachten uit in zaak-Khashoggi

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken sluit de uitlevering uit van verdachten van de moord op de Saudiër Jamal Khashoggi in Istanbul. De hoogste aanklager in Turkije heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor twee hoge Saudische functionarissen in de zaak van de vermoorde journalist.

Volgens de Turkse justitie zijn er sterke aanwijzingen dat topmedewerker Qahtani van kroonprins Mohammed bin Salman en generaal Asiri van de inlichtingendienst betrokken waren bij de moord op Khashoggi.

Minister Jubeir zei op een bijeenkomst in de hoofdstad Riyad dat Saudi-Arabië geen onderdanen uitlevert. De Saudische openbaar aanklager heeft gezegd dat Asiri opdracht had gegeven om Khashoggi terug naar Saudi-Arabië te brengen. Voor Qahtani geldt een uitreisverbod in Saudi-Arabië. Jubeir gaf geen antwoord op de vraag of de twee zijn vastgezet.