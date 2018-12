Nederland stuurt jonge asielgezinnen voorlopig niet terug naar Italië

Asielzoekers met minderjarige kinderen worden voorlopig niet teruggestuurd naar Italië, als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang in het land onzeker is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil daarom nu eerst onderzoeken of er wel opvang is voor migranten die Nederland naar Italië wil terugsturen. Het gaat hierbij om mensen die onder de 'Dublin-claim' vallen. Dat is een Europese afspraak die bepaalt dat migranten asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU zijn binnengekomen.

Volgens de nieuwe wetgeving laat Italië alleen nog migranten met een verblijfsvergunning toe tot opvangcentra, en ook onbegeleide minderjarigen. De overheid financiert nog wel heel summiere opvang voor andere migranten, maar met veel minder geld. Mensen mogen nog maximaal zes maanden in de asielcentra blijven. Dat betekent voor een stad als Milaan dat 900 van de 4000 opgevangen migranten op straat belanden.

Bekijk in de reportage van correspondent Mustafa Marghadi wat voor gevolgen de nieuwe wet kan hebben voor migranten in Italië: