Sinatra-veiling levert miljoenen op

Een veiling van de eigendommen van zanger Frank Sinatra heeft ruim 8 miljoen euro opgeleverd, ruim twee keer meer dan verwacht. Fans van 'The Voice' konden bieden op ruim 300 kavels zoals kleding, sieraden, kunst, boeken, glaswerk en andere persoonlijke eigendommen.

De verlovingsring waarmee Sinatra zijn vierde en laatste vrouw Barbara ten huwelijk vroeg, met een diamant van 20 karaat, werd eerder deze week al verkocht voor 1,5 miljoen euro. Dat was net iets meer dan de geschatte waarde. Een door Mondriaan geïnspireerd schilderij door de zanger zelf haalde tien keer meer op dan verwacht: 87.000 euro.

Correspondentie met andere beroemdheden was ook populair, zoals een gesigneerde foto van vier Amerikaanse oud-presidenten (60.000 euro) of een verjaardagsbrief van Bill Clinton (1400 euro). Van de dertig filmscripts die werden aangeboden, haalde Sinatra's eigen exemplaar van From Here to Eternity het meeste op: 30.000 euro.

70 keer

Volgens Sotheby's deden duizend bieders uit dertig landen mee aan de veiling. Vooraf had het veilinghuis gezegd dat er voor elke beurs wat aanwezig zou zijn; er waren genoeg voorwerpen die een startprijs van een paar honderd euro hadden.

Toch bleken ook die items zo populair dat ze snel in prijs stegen: een brandweerhelm met een geschatte waarde van 200 euro werd voor het tienvoudige verkocht, een kentekenplaat met 'Blu Eyes' ging van 150 euro naar 3200 euro en twee ukelele's zelfs van 450 naar 11.000 euro. Een honkbaljasje met 'U.S. Drinking Team' erop ging zelf zeventig keer over de kop, naar een eindprijs van 30.000 euro.

De spullen komen uit de nalatenschap van Barbara, die vorig jaar overleed. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.