Schoten gelost bij incident Winterswijk, agent gewond

In Winterswijk zijn vier mensen gewond geraakt bij een incident waarbij is geschoten. Een van de gewonden is een agent. Vijf mensen zijn aangehouden. De aanleiding voor het incident is niet bekend.

Het incident gebeurde rond 01.30 uur. Het is niet duidelijk wie heeft geschoten, de politie of de verdachten, en of er gericht is geschoten of dat het om een waarschuwingsschot gaat. Het is ook niet bekend of de slachtoffers geraakt zijn door kogels of op een andere manier gewond zijn geraakt.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek naar het incident loopt en dat er later vanochtend meer informatie bekend zal worden gemaakt.