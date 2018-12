Australische surfer gewond aan been door haaienaanval

Een 36-jarige surfer is voor de oostkust van Australië ernstig gewond geraakt door een aanval van een haai. Het gebeurde bij Nambucca Heads, zo'n 400 kilometer ten noorden van Sydney. De man liep bij de aanval diepe snijwonden op aan zijn been.

Volgens de Australische nieuwszender ABC waren er toen de haai aanviel nog drie of vier andere surfers in het water. Die zouden het slachtoffer uit het water hebben gehaald. Volgens ambulancepersoneel had de surfer veel bloed verloren.

Inmiddels zijn stranden in de omgeving van Nambucca Heads uit voorzorg afgesloten voor het publiek en wordt er extra langs de kust gepatrouilleerd. Het is de 24e haaienaanval van dit jaar in Australië.