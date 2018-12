Wie zijn de gele hesjes in Nederland en wat zijn hun zorgen?

'We moeten ieder dubbeltje omdraaien'

Maria Wagemans woont in Tiel en werkt in de sociale werkvoorziening. Ze demonstreert omdat ze zich zorgen maakt om armoede. "We betalen ontzettend veel en de prijzen gaan alleen maar omhoog", zegt ze. Volgens Wagemans loopt de armoede in Nederland alleen maar op. "En ze zeggen dat Nederland een welvarend land is. Hoewel we tweeverdieners zijn, moeten we ieder dubbeltje omdraaien." Ze hoopt dat hier verandering in komt.