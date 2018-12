Ook gelehesjesprotesten in Nederland

In Maastricht wordt betoogd bij het MVV-stadion: enkele tientallen mensen met gele hesjes hebben zich daar verzameld.

De gele hesjes demonstreren ook in Alkmaar. Het gaat om een vreedzaam protest, zegt een woordvoerder van de organisatie tegen de regionale omroep NH Nieuws. De gemeente verwacht eveneens een rustige demonstratie.

Het is de bedoeling dat er flyers worden uitgedeeld. De actie begint om 13.00 uur op de Paardenmarkt. De actievoerders hebben zich verenigd in een aantal Alkmaarse Facebookgroepen. Hier zijn in totaal zo'n 400 mensen lid van.

In Amsterdam kwamen de gele hesjes rond 11.30 uur bijeen bij de Stopera. Volgens AT5 zijn er tientallen mensen bij het protest. Nadat de demonstranten twee rondjes rond de Stopera hadden gelopen, is een deel van de groep onderweg naar de Dam.

Grondrecht

In Gelderland zijn op meerdere plekken gelehesjesprotesten. Vorige week werd er in Nijmegen ook al gedemonstreerd. Toen waren er enkele tientallen mensen, meldt Omroep Gelderland. Vandaag verwacht de organisatie een grotere opkomst. "Vorige week hadden we nog maar 350 leden op onze Facebookpagina, nu zijn dat er al 1500. Als daarvan net als vorige week zo'n 10 procent komt, dan spreken we toch over veel meer mensen."

De gemeente Arnhem heeft aangegeven dat protestanten daar niet door het centrum mogen gaan. Dat steekt de organisatie. "Dit is gewoon een grondrecht en dan maken ze het je zo moeilijk. Hoe kun je dan een boodschap overbrengen?"