Ondernemers druk in de weer met voorbereiding btw-verhoging

Als de Eerste Kamer binnenkort instemt met de nieuwe Belastingwet gaat per 1 januari het lage btw-tarief omhoog van 6 naar 9 procent. Dat betekent niet alleen duurdere boeken of boodschappen voor de consument maar ook een administratieve uitdaging voor ondernemers.

Veel ondernemers kijken niet uit naar het administratieve gedoe dat wordt veroorzaakt door de btw-verandering. Zo moeten supermarkten alle prijskaartjes in de schappen aanpassen.

Voor de grote ketens is het misschien een minder groot probleem. Maar voor bijvoorbeeld de kleinere supermarkten, kruideniers en slagers met minder personeel kan het nog een behoorlijke klus zijn om de prijzen handmatig te veranderen.

Sommige bedrijven moeten zelfs een nieuw kassasysteem aanschaffen zodat de btw-verandering kan worden doorgevoerd. Alles om te zorgen dat in januari het juiste btw-tarief in januari op de bonnetjes staat vermeld.

Andere prijskaartjes

Ook boekwinkels zien op tegen de btw-verhoging vanwege de taak om alle boeken van nieuwe prijsstickers te veranderen. De eigenaar van de Leidse boekwinkel Kooyker, Willeke van der Meer, vindt het een onmogelijke klus.

In haar winkel zouden meer dan 8000 boeken een nieuw prijskaartje moeten krijgen. "We hebben uiteindelijk besloten om een briefje bij de kassa te leggen met de boodschap dat mensen rekening moeten houden met een hogere prijs vanwege de btw-verhoging. Het is gewoon onmogelijk om alle boeken van een nieuw prijskaartje te voorzien."

1 januari

Ook taxibedrijven voorzien problemen. Zij zijn op 1 januari een van de eerste ondernemers die het nieuwe tarief moeten gaan doorvoeren. En ook dat is niet zo makkelijk als gedacht. Sommige boordcomputers in taxi's kunnen niet automatisch met het nieuwe tarief werken. Die taxi's moeten naar de werkplaats om handmatig het programma aan te passen zodat met het juiste btw-tarief wordt gerekend.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 1200 taxi's van Schiphol Taxi. Directeur Gamis Boakili heeft geen idee hoe hij het voor 1 januari voor elkaar krijgt. "Tot en met 31 december is er gewoon nog een tarief van 6 procent. Ik kan dus niet nu al mijn taxi's naar de werkplaats sturen."

Minder taxi's

Het taxibedrijf overweegt nu een gedeelte van de taxi-vloot het btw-tarief in de boordcomputers te laten wijzigen. Maar dat zou betekenen dat niet alle taxi's tijdens nieuwjaarsnacht de aangepaste programma's hebben. "Dat zou voor ons echt heel nadelig zijn. Oud en Nieuw is samen met Koningsdag ons drukste moment", zegt Boakili.

De taxi-ondernemer hoopt dat als hij geen andere oplossing kan vinden hij samen met de overheid tot een overgangsperiode kan besluiten. Vooralsnog geeft de Belastingdienst aan dat als er wordt ingestemd met de Belastingwet bedrijven per 1 januari gewoon het nieuwe tarief van 9 procent moeten gaan betalen.

Er zijn ook ondernemers die kansen zien. Zo roept het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam iedereen op, die nog wil profiteren van het lagere btw-tarief, zijn kaartje deze maand nog te kopen. Ook kleine ondernemers als kappers wijzen hun klanten op de laatste weken met het lagere btw-tarief.