Marslander neemt per ongeluk het geluid van de wind op Mars op

Ook een tweede instrument aan boord van InSight, de luchtdrukmeter, kon worden gebruikt om geluiden vast te leggen. De onderzoekers vinden het geruis "echt buitenaards" klinken.

InSight landde eind vorige maand op Mars. Het is de bedoeling dat het de komende twee jaar seismologische metingen gaat verrichten om meer te weten te komen over de kern van de planeet. Daarvoor wordt er voor het eerst diep in de Marsbodem geboord, zo'n 5 meter.

Over twee jaar moet er nog duidelijker geluid van Mars komen: dan landt de Mars 2020 met twee microfoons aan boord.