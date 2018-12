Aanklagers: Trump gaf advocaat opdracht om vrouwen te betalen

In de VS hebben openbaar aanklagers documenten bij de rechtbank ingediend waarin staat dat toenmalig presidentskandidaat Donald Trump zijn persoonlijke advocaat opdracht gaf om twee vrouwen te betalen, die zeggen dat ze een buitenechtelijke affaire met Trump hebben gehad.

Het afkopen van de twee, pornoster Stormy Daniels en ex-Playboymodel Karen McDougal, had een politiek motief volgens de aanklagers, namelijk voorkomen dat de verhalen roet in het eten zouden gooien van Trumps gooi naar het Witte Huis. Door de betalingen niet te melden is de wet op de campagnefinanciering overtreden.

De documenten moesten bij de rechtbank worden ingeleverd voorafgaand aan de strafbepaling voor Trumps ex-advocaat Michael Cohen. Zijn straf wordt waarschijnlijk woensdag bepaald.

Straf

De documenten zijn ingediend door twee teams van aanklagers. Het ene team is van de speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. De andere documenten zijn aangedragen door een team van de staat New York.

De aanklagers adviseren een substantiële straf van 4 of 5 jaar voor Cohen. Dat is flink hoger dan verwacht, omdat er verhalen waren dat Trumps voormalige advocaat volledig zou meewerken met de lopende onderzoeken. Het team van Mueller zet die berichten weg als overdreven.

Honderden miljoenen

Verder blijkt uit de documenten dat Cohen in 2015 sprak met een niet nader genoemde Russische bron die claimde dat hij voor "politieke synergie" kon zorgen tussen de Trump-campagne en de Russische overheid. Hij zou een ontmoeting met de Russische president Poetin hebben voorgesteld, maar daar is Cohen naar eigen zeggen niet meer achteraan gegaan.

In de ingeleverde papieren wordt bevestigd dat de gesprekken over een Trump Tower in Moskou veel langer zijn doorgegaan dan Cohen in eerste instantie meldde. Later kwam hij daarvan terug en zei hij dat de gesprekken tot diep in de presidentiële campagne liepen. Volgens de aanklagers had Trump honderden miljoenen kunnen verdienen met deze deal.

Manafort

Behalve over Cohen, werd ook meer duidelijk over Trumps oud-campagneleider Paul Manafort. Mueller had een akkoord met hem gesloten, maar heeft dat ongeldig verklaard omdat Manafort na het sluiten van die deal een aantal keer "overduidelijk" heeft gelogen.

Zo heeft Manafort volgens Mueller tot begin dit jaar contacten gehouden met mensen rondom Trump. Ook zou hij hebben gelogen over zijn contacten met een Rus die op zijn beurt weer goede contacten onderhoudt met de Russische geheime diensten.