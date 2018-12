Overlast door harde wind op de grond en in de lucht

Het onstuimige weer veroorzaakt overlast op de grond en in de lucht. Enkele kerstmarkten zijn afgelast, Rijkswaterstaat sprak van de drukste vrijdagavondspits tot nu toe van het jaar en vluchten vanaf Schiphol lopen vertraging op.

Volgens Omroep Zeeland stortten in Goes door de harde wind kraampjes in op de kerstmarkt. In Drenthe is de Roder Weihnachtsmarkt naar een zalencentrum uitgeweken. RTV Drenthe schrijft dat de Kerstfair is verplaatst van buiten naar binnen. Het evenement wordt nu in het dorpshuis gehouden.

Rijkswaterstaat telde rond 17.30 uur 425 kilometer aan file. Op vrijdagmiddag is dat ongebruikelijk. "Het slechte weer, meerdere ongelukken en pechgevallen zorgen voor veel drukte", schrijft Rijkswaterstaat.

Tientallen vluchten geschrapt

Tientallen vluchten van en naar Schiphol geschrapt, kopt NH Nieuws. Oorzaak is het ook hier onstuimige weer. Schiphol schrapt morgen uit voorzorg 122 vluchten, die allemaal naar Europese bestemmingen gaan. Omdat deze meerdere keren per dag vertrekken, zijn reizigers makkelijker om te boeken.

De wind neemt de komende nacht in kracht toe en ook het aantal buien. Weerkundigen verwachten windstoten tot 90 kilometer per uur. In het westelijk kustgebied en op de Wadden kan het gaan stormen.