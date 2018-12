Anticonceptiepil komt weer op voorraad

Het tekort aan de meest gebruikte anticonceptiepil lijkt een aflopende zaak. Groothandels krijgen weer grotere leveringen binnen van fabrikanten die de pil maken. Dat betekent niet dat alle apotheken meteen weer zijn voorzien, maar wel dat gebruikers van de pil er weer vaker terechtkunnen.

"Vanaf vandaag kunnen wij een groot deel van de apotheken weer gaan voorzien van de pil", zegt Peter de Jong van medicijngroothandel Brocacef. "Gisteren hebben we een grote lading gekregen van de twee fabrikanten die normaal gesproken het grootste deel van de Nederlandse markt voorzien. Die lading leveren we nu aan apotheken."

Brocacef is een van de vier grote groothandels in Nederland. Veel apotheken zijn voor hun bevoorrading afhankelijk van wat die groothandels krijgen. Van de 2000 apotheken in Nederland, heeft De Jong er ongeveer 700 als klant, zegt hij.

"Apotheken krijgen niet meteen alles wat ze hebben besteld", zegt De Jong. "Want daarvoor is er niet genoeg. We proberen zo eerlijk mogelijk over apotheken te verdelen." Hij denkt dat het tekort in januari weer is ingelopen.

Herhaling

Minister Bruins voor Medische Zorg is blij met de leveringen. Apothekers, groothandels en de minister zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat zo'n tekort als zich met de pil voordoet, opnieuw kan ontstaan. Daarover is overleg tussen de verschillende partijen.

"We moeten grotere voorraden kunnen aanleggen dan we deden", zegt De Jong. "Bijvoorbeeld een voorraad voor drie maanden, in plaats van één maand. Maar een grotere voorraad aanleggen kost meer geld, dus daar moet dan wel iemand vergoeding voor gaan stellen."