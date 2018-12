Belg opgepakt voor handel in gestolen AED's

De politie heeft in Rilland een 71-jarige verdachte opgepakt voor het stelen of helen van defibrillatoren. De Belg werd in de val gelokt op een parkeerplaats in het Zeeuwse dorp.

Een vrijwillige brandweerman uit Middelburg werkt bij een bedrijf in AED's. Hij reageerde afgelopen week op een advertentie van de Belg op verkoopwebsite Marktplaats, waarin een vrijwel nieuw reanimatie-apparaat werd aangeboden tegen een opvallend lage prijs.

Uit nieuwsgierigheid besloot de brandweerman een bod uit te brengen op de AED en af te spreken met de verkoper in België. De koper controleerde het serienummer. "Toen bleek dat ik dit toestel zélf in maart had verkocht, aan de stichting Hartveilig Etten-Leur", vertelt de brandweerman aan Omroep Zeeland. De AED was enkele weken geleden gestolen.

Camper in België

De verkoper verhandelde zijn spullen vanuit een camper in België. De brandweerman zag in de wagen nog een paar AED's liggen die mogelijk zijn gestolen. De Belg zei dat hij er binnenkort nog meer kreeg voor de verkoop.

De brandweerman en de verkoper maakten daarop een nieuwe afspraak, maar dit keer in Rilland. Daar wachtte een speciaal team van de politie de Belg vanmiddag op om hem aan te houden.

Volgens Omroep Brabant werden vorige week vijf AED's in de gemeente Rucphen gestolen. Allemaal hingen ze bij een doorgaande weg. De politie zoekt uit of de Belg achter deze diefstallen zit.