Hoekstra wil dat er genoeg winkels blijven die cash accepteren

Minister Hoekstra van Financiƫn wil dat er voldoende mogelijkheden blijven om met contant geld af te rekenen. Hij wil zo nodig ingrijpen om te voorkomen dat mensen die moeite hebben met pinbetalingen aan de zijkant komen te staan.

Met name ouderen maken zich zorgen over het toenemende aantal winkels en instellingen waar zij alleen nog met een pinpas terecht kunnen. Kamerlid Van Rooijen van ouderenpartij 50Plus stelde daar vragen over.

Hoekstra antwoordt nu in een brief dat er in Nederland nog geen probleem is. Consumenten kunnen volgens recent onderzoek nog bij nagenoeg alle winkels, benzinestations, horecagelegenheden en marktkramen met contant geld afrekenen. Winkeliers verwachten dat zij ook over vijf jaar nog euro's accepteren.

Deelname samenleving

Toch zegt de minister van Financiƫn dat hij de vinger aan de pols houdt, "omdat de omloop van contant geld afneemt en deze trend onomkeerbaar is". Hij vreest dat kwetsbare consumenten achterblijven en "worden uitgesloten van het betalingsverkeer en daarmee van actieve deelname aan onze samenleving."

Hij vindt dat het in eerste plaats aan de vrije markt is om te bepalen welk betaalmiddel er gebruikt wordt, maar belooft te zullen bijsturen als er onvoldoende mogelijkheden overblijven om contant af te rekenen.