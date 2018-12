Reisadvies Frankrijk aangescherpt vanwege protest 'gele hesjes'

Ook veel toeristische attracties en musea houden morgen de deuren gesloten, zoals de Eiffeltoren, Musée d'Orsay en het Louvre. Verder zijn festivals, opera's en andere culturele evenementen afgelast. In heel Frankrijk is het aantal hotelreserveringen door de gewelddadige protesten met 15 tot 25 procent teruggelopen.

Kerstartikelen

Ook Franse winkels en supermarkten hebben eronder te lijden. Sinds het begin van de 'gele hesjes'-protesten hebben ze een verlies geleden van zo'n 1 miljard euro. Door wegblokkades komen goederen niet of te laat in de winkels. Hierdoor kan ook de toelevering van kerstartikelen in gevaar komen, waarschuwen de grote supermarktketens.

Vanwege de protestacties zijn ook enkele sportwedstrijden uitgesteld. Twee duels van het EK Handbal in Nantes zijn verzet naar zondag en ook in de Franse voetbalcompetitie zijn zes wedstrijden het komende weekend uit het programma geschrapt.

Pantservoertuigen

In heel Frankrijk worden morgen 89.000 agenten ingezet om de orde te bewaken, waarvan 8000 in Parijs.

In de Franse hoofdstad worden ook pantservoertuigen ingezet. Dat gebeurde voor het laatst in 2005 bij de rellen in de voorsteden. De pantservoertuigen worden ingezet om gebouwen te beschermen en om opgeworpen barricades uit de weg te ruimen. Uit voorzorg wordt ook al het loszittend straatmeubilair, zoals glascontainers en trapleuningen, verwijderd uit risicogebieden in Parijs.

Ook in andere delen van Frankrijk worden geweldsuitbarstingen verwacht. Op een rotonde in het Zuid-Franse Montauban heeft de politie vandaag bijna dertig molotovcocktails en drie bommen gevonden. De autoriteiten vrezen morgen zeer gewelddadige uitbarstingen in de stad.