Twee ijsbeertjes geboren in Dierenrijk Nuenen

In Dierenrijk in het Brabantse Nuenen zijn twee ijsberen geboren. Moeder en haar jongen maken het goed.

De ijsberen zagen ruim anderhalve week geleden het levenslicht in het binnenverblijf van de dierentuin, weet Omroep Brabant. Tussen de twee bevallingen zat bijna drie kwartier.

Dierenrijk heeft de geboorten van de jonkies even stilgehouden om meer zekerheid te hebben dat ze zouden overleven. Acht jaar geleden at een andere ijsbeermoeder haar jong kort na de geboorte nog op. "Zoiets wil je niet nog een keer meemaken", vertelt een woordvoerder.

Het geslacht van de twee jonkies is nog niet bekend. Dit wordt pas over enkele maanden duidelijk. Als alles goed gaat, kunnen de ijsberen in februari of maart naar buiten. Hun moeder beviel al twee keer eerder van kleintjes.

IJsberen zijn 7 tot 9 maanden drachtig en ze krijgen vaak twee jongen.