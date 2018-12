Nieuwe sprinters bijna het spoor op, 'speciaal voor lange Nederlanders'

In de enorme productiehal zetten lassers de kozijnen in nog lege kooien van de Nederlandse sprinters. De NS was nogal veeleisend, zegt Xabier Elizondo, die het project bij de treinfabriek CAF leidde. "Maar ze zijn ook in alle fasen van het project met ons meegegaan. Waar het om ging is dat we een gezamenlijk doel hadden: de best mogelijke trein voor het Nederlandse spoor maken."

De sprinter werd gebouwd op een platform dat de fabriek ook voor andere landen maakt. Toch is de trein heel Nederlands, wijst Elizondo. "Moet je kijken hoe groot de dozen zijn die we op het onderstel neerzetten. Het is allemaal heel breed en hoog, gemaakt voor lange Nederlanders."