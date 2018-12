Drie jaar cel voor Vincent T. om plannen moord op moslims en linkse mensen

De Gelderse terreurverdachte Vincent T. is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Hij is schuldig bevonden aan het voorbereiden van moord met terroristisch oogmerk, meldt Omroep Gelderland. Tegen hem was drie jaar en vier maanden geëist.

In chatgesprekken gaf hij aan dat hij moslims en onder anderen Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, en Bij1-leider Sylvana Simons om het leven wilde brengen. Hij zou "linkse kopstukken willen afknallen".

De 44-jarige man uit Doornenburg werd in het voorjaar aangehouden en zat sindsdien in de extra beveiligde gevangenis in Vught. In het huis waar hij met zijn ouders woonde werden twee alarmpistolen en 1800 kogels gevonden. Ook had hij geprobeerd een pistool te kopen dat geschikt was voor de patronen.

Verder had hij een leidinggevende rol in de Facebookgroep ATB Special Forces, waarmee hij een anti-islamitische burgerwacht wilde opzetten. Daarnaast zocht hij op internet naar instructies hoe je een bom moet maken of een moordenaar kan inhuren.

Slecht ontwikkeld geweten

Volgens de rechtbank is de verdachte de fase van het "toetsenbordterrorisme" voorbij. Hij had een lid van de Facebookgroep laten weten dat hij anti-fascisten wilde ophangen of neerschieten, net als wat hij noemde "makakken".

"Als mensen juist vanwege hun overtuiging worden bedreigd en moeten vrezen voor specifiek tegen hen gericht geweld, jaagt de verdachte ook de bevolking of delen daarvan ernstige vrees aan", staat in het vonnis.

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek komt naar voren dat T. een slecht ontwikkeld geweten en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft de neiging zich belangrijker voor te doen dan hij is. "Zijn structureel maatschappelijk falen wordt ontkend en overdekt met verwijten aan het adres van buitenlanders."