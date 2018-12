'Led-lampjes in de kerstboom alleen duurzaam als je ze ieder jaar weer gebruikt'

Nu Sinterklaas het land uit is, bereidt Nederland zich voor op de kerstdagen. En bij Kerst hoort natuurlijk kerstverlichting. De markt daarvoor is de laatste jaren overgenomen door led. Led-verlichting verbruikt minder stroom dan de traditionele halogeen- of gloeilampjes, heeft meer mogelijkheden voor lichteffecten én heeft een langere levensduur. Maar dat maakt led niet automatisch ook duurzamer, zegt de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

Volgens voorzitter John de Joode is kerstverlichting pas kwalitatief duurzaam als je het een aantal jaar gebruikt en niet na een jaar weggooit. "Er is veel slechte kwaliteit verkrijgbaar tegen lage prijzen met als resultaat meer afval. Waar in het verleden lampjes konden worden verwisseld, wordt nu een compleet snoer weggegooid."

De Joode adviseert mensen om led-lampjes te kopen van goede kwaliteit en bij aankoop niet alleen te letten op de prijs. "Goedkope led-verlichting is misschien qua stroomverbruik duurzaam, maar als je het na een jaar weggooit, valt dat weg." Volgens hem laat de kwaliteit van goedkope led-snoeren uit het buitenland te wensen over. "We sturen dan alleen maar afval heen en weer."

Rob Jansen en Peter Broeders kunnen het weten. Hun huis staat helemaal in het teken van kerst, mét duurzame verlichting: