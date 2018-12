Dierenrechtenorganisatie filmt misstanden in varkensbedrijven

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights zegt dat er nog steeds veel mis is in Nederlandse varkensbedrijven. De organisatie heeft beelden online gezet van mishandelde varkens in stallen in Lunteren en Nuenen. De beelden zijn afgelopen voorjaar door een undercovermedewerker van Animal Rights gemaakt.

Op de beelden is onder meer een biggetje te zien dat geen vel meer op zijn rug heeft. Volgens Animal Rights zag de undercovermedewerker het dier met bebloede rug lopen en een dag later liep het er nog steeds, zonder dat het behandeld was.

Een van de gefilmde varkenshouders zegt tegen de NOS dat het verhaal zoals de dierenrechtenorganisatie schetst niet klopt. "Tegen die lui kun je niets beginnen. We zijn juist heel goed voor onze varkens."

Kind schopt varkens

Volgens de varkenshouder komt het een paar keer per jaar voor dat een biggetje gewond geraakt, bijvoorbeeld doordat de zeug het jong vertrapt of verdrukt. "Maar dan wordt het snel behandeld."

Op de beelden van Animal Rights is ook te zien dat biggetjes in kratten worden gegooid en dat een kind dat in de stal helpt, varkens schopt. Ook zijn er beelden van zeugen met vervormde hoeven en verwondingen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestudeert de opnamen en bekijkt of er ingegrepen moet worden.

"Nu de feestdagen weer voor de deur staan, roepen we de consument op om te stoppen met vlees eten. Dat is de enige manier om het dierenleed een halt toe te roepen", zegt een medewerker van Animal Rights.