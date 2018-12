Stapel oude doeken blijkt religieus textiel uit synagoge Lochem

Vanaf vandaag is het zijden doek uit 1932 in zijn volle pracht terug op de plek waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Jaap Nijstadt noemt het een wonder dat het waardevolle religieuze textiel terug is. Hij is een kleinzoon van de laatste voorzitter van de Joodse gemeenschap in Lochem. Samen met zijn zus is hij vanmiddag eregast bij de onthulling van het gerestaureerde doek.

Nijstadt noemt de teruggevonden voorwerpen een cadeautje voor de synagoge. "Zo kunnen we de geschiedenis levend houden, het doek is een middel om het verhaal te vertellen." Voor hem is deze dag ook persoonlijk een emotioneel moment: "Je voelt jezelf in de tijdlijn van een gemeenschap die er niet meer is. Je staat op de plek van al die mensen die niet zijn teruggekomen."