Pete Shelley, zanger van de Buzzcocks, overleden

Pete Shelley, zanger van de Britse punkband Buzzcocks, is overleden. Hij stierf op 63-jarige leeftijd aan een hartaanval in zijn huis in Estland.

Shelley en Howard Devoto richtten de band in 1976 op nadat ze een optreden van de Sex Pistols hadden gezien. De band bereikte een cultstatus in de punkscene.

De bekendste nummers van de Buzzcocks zijn Ever fallen in Love, uit 1978, dat 9 jaar later een hit werd in de uitvoering van de Fine Young Cannibals. Andere bekende nummers zijn Orgasm Addict en What do I get.

Shelley had later in 1981 als solozanger een hit met Homosapiens, een nummer dat door de BBC in de ban werd gedaan omdat er homoseks in zat.