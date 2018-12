Nisrine Sahla (NOS Stories) uitgeroepen tot Mediabelofte van het Jaar

Sahla is erg dankbaar voor de prijs voor jongeren onder de 30. "Het is echt bizar dat ik heb gewonnen met al deze andere toppers."

De prijs is een initiatief van het Nederlands MediaNetwerk en Media Meetings & Magazines, in samenwerking met Result Recruitment. Het is de vierde keer dat de prijsuitreiking is georganiseerd. De uitreiking was onderdeel van de bekendmaking van DeMedia100, de lijst van de meest invloedrijke persoon in de Nederlandse media. Voor de achtste keer op rij staat John de Mol op 1. De Mol wordt gevolgd door Arjen Lubach en Linda de Mol.

Sahla is vaak te zien in de video's van NOS Stories. Ook in deze video, over geweld in de klas: