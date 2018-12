Man verdacht van moord op zijn vrouw na podcast over 37 jaar oude zaak

De familie van de vermiste vrouw werkte mee aan de podcast en is blij dat alle aandacht tot de arrestatie van Dawson heeft geleid. "Dit is ongelooflijk nieuws", zegt haar nichtje Renee Sims in een Australisch radioprogramma. "We rekenden eigenlijk nergens meer op, dus dat er nu ineens zoiets gebeurt, is best een schok."

De nabestaanden verwachten niet dat ze het lichaam van Lynette ooit nog zullen vinden. Dat er iemand is aangeklaagd, is al heel wat, zeggen ze.

"Het duurt nog even voordat we meer te weten komen over wat zich heeft afgespeeld", zegt correspondent Portier. De zaak wordt pas eind volgend jaar behandeld. Pas dan wordt duidelijk of Chris Dawson ook echt schuldig is.