Medewerker Amsterdams vervoerbedrijf ziekenhuis in geslagen

Een groep mannen heeft een medewerker van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB het ziekenhuis in geslagen. De vijf liepen op metrostation Burgemeester de Vugtlaan door een controlepoortje achter de GVB-medewerker aan, zonder in te checken. Toen hij ze daarop aansprak, gingen ze hem te lijf.

Er is nog niemand opgepakt en de groep wordt nog gezocht. Vermoedelijk zijn de daders tussen de 16 en 20 jaar oud. De politie onderzoekt onder meer beelden van de beveiligingscamera's op het station.

De GVB is geschrokken van het incident. "Mensen moeten gewoon hun werk kunnen doen, zonder gevaar", zegt een woordvoerder.

De aangevallen GVB-medewerker is na het incident twee keer naar het ziekenhuis gegaan voor zijn verwondingen. Hij is inmiddels thuis. Mensen met meer informatie over de aanval worden opgeroepen zich te melden bij de politie.