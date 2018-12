Fonds voor mbo-studenten met studievertraging

Minister Van Engelshoven van Onderwijs komt met een fonds voor mbo-studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Het gaat om jongeren die tijdens hun mbo-opleiding ziek of zwanger worden of studenten met een beperking. In het fonds zit 10 miljoen euro. Dat schrijft het AD.

Mbo'ers die door bijvoorbeeld ziekte het studiejaar niet afmaken, moeten wel schoolgeld betalen. Die kosten worden nu gedekt.

In het hoger onderwijs bestond zo'n studiefonds al langer. "In het hoger onderwijs waren dit soort regelingen heel vanzelfsprekend. Om onverklaarbare redenen was dat in het mbo nog niet zo. Dat wil ik nu goed regelen", aldus de minister.

Voorwaarde voor zo'n toelage is wel dat de student geen recht meer heeft op studiefinanciering; een studielening of een aanvullende beurs. In de wet wordt ook geregeld dat mbo'ers officieel studenten gaan heten. Ook hebben ze recht op een vergoeding als ze in een studentenraad gaan zitten, net als bij studenten op hbo en universiteit. Ook dat geld komt uit het nieuwe mbo-fonds.